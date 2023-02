Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Milena Revanche aparece sendo expulsa por seguranças do local - Divulgação

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Milena Revanche aparece sendo expulsa por seguranças do localDivulgação

Publicado 01/02/2023 15:16 | Atualizado 01/02/2023 15:32

Rio - Uma mulher trans foi impedida de usar o banheiro feminino na quadra da escola Unidos da Viradouro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, durante o ensaio do Carnaval realizado nesta terça (31). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Milena Ravache aparece sendo expulsa por seguranças do local.



"Esse vídeo mostra um pouco de tudo que ocorreu na noite de ontem (terça). Minha amiga foi proibida de usar o banheiro feminino e retirada do local de forma grosseira, com um mata-leão no pescoço e jogada na rua como se fosse uma marginal. Tudo isso aconteceu na quadra da Viradouro, em Niterói", disse um amigo de Milena no Instagram.



Procurado, o presidente da agremiação Marcelinho Calil informou que atitudes como essa são injustificáveis e que busca contato com Milena para uma conversa pessoalmente.



"A Presidência e toda a diretoria da Unidos do Viradouro têm dado, ao longo dos anos, sucessivas demonstrações de respeito à diversidade de gênero e de combate a qualquer tipo de preconceito. Estamos buscando contato com a frequentadora para que possamos convidá-la para uma conversa presencial. Atitudes como essas são injustificáveis e garantimos que todas as medidas serão tomadas. Ressaltamos que a Unidos do Viradouro repudia qualquer atitude discriminatória e que nossa quadra é lugar de diversidade e respeito. Nunca de discriminação", informou a Unidos da Viradouro por meio de nota.



Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu se investigará o caso.