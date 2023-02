Hambúrguer tem folha de ouro comestível como ingrediente - Divulgação

Publicado 01/02/2023 15:22 | Atualizado 01/02/2023 15:44

Rio – Uma hamburgueria no Rio de Janeiro aproveitou a bola levantada durante a Copa do Mundo e lançou o 'Sheik Burguer', sanduíche que tem como ingrediente uma folha de ouro comestível.

Na Copa de 2022, no Catar, um vídeo viralizou na internet com jogadores e ex-jogadores da Seleção Brasileira comendo uma carne folheada a ouro. A cena provocou debates acalorados sobre ética e ostentação.

Segundo o empresário Wallace Reis Accacio, dono da hamburgueria, o produto é um grande sucesso.

"Vi o vídeo e pensei: por que não fazer hambúrguer com ouro? No dia que lançamos, vendemos aproximadamente 100 unidades. Os clientes estão loucos com a novidade. Tiram muitas fotos, fazem vídeos, publicam nas mídias sociais. Realmente, é um sucesso absoluto", garante.

Os testes para implementar o novo sanduíche, batizado de 'Sheik Burguer' em homenagem ao país sede da Copa, duraram pouco tempo.

"Decidimos fazer um molho grill que lembrasse churrasco e tivemos a ideia de enrolar bacon na carne, pois o brasileiro ama bacon, e colocar uma folha de ouro comestível, de 24 quilates, por cima da carne. Acertamos de primeira", revela Wallace.

O prato custa R$ 39,90 e pode ser encontrado na Hamburgueria Karioca, com lojas em Bangu, Vila Valqueire e Botafogo, esta última trabalhando apenas por serviço de entregas.