Usuários dos trens enfrentam longas filas para conseguirem se cadastrar e ter acesso ao Tarifa SocialRedes sociais

Publicado 01/02/2023 14:12 | Atualizado 01/02/2023 15:05

Rio - O Governo do Estado do Rio decidiu adiar em uma semana o aumento no valor da passagem dos trens da Supervia, após dias de longas filas para cadastro do Bilhete Único Intermunicipal (BUI). A informação foi confirmada pelo Blog do Edimilson Ávila.

De acordo com as informações, o secretário estadual de transporte, Washington Reis, disse que o início da vigência da tarifa deve ser na quarta (7) ou quinta-feira (8) da próxima semana, porém não deu detalhes sobre a mudança.

Anteriormente, o novo valor da passagem iria passar a valer nesta quinta-feira (2). A mudança aconteceu por conta de uma semana com longas filas nos postos de atendimento do Riocard para adesão à tarifa social de R$ 5. O benefício só vai ser validado para usuário do BUI. Os que não possuem o cartão ou não tem direito, será cobrada a passagem de R$ 7,40.

O processo também pode ser feito por meio da internet, porém, a adesão não é simples e, por conta disso, muitos passageiros preferem ir até os postos.

Nesta quarta (1), longas filas tomaram conta do posto de atendimento da Riocard na Central do Brasil. Até mesmo um galo de estimação foi visto pelos passageiros com seu dono que aguardava atendimento.

Além das longas filas, os passageiros ainda reclamam da dificuldade para conseguir acessar o benefício. De acordo com a Riocard, pelo menos 55 mil pessoas já estão com a tarifa social ativada. No entrando, há a estimativa de que, no total, 200 mil pessoas ativem o benefício.

Para ter direito ao desconto da Tarifa Social, é preciso atender aos seguintes requisitos:

- Ter entre 5 e 64 anos;

- Ganho mensal até R$ 7.507,49;

- Possuir um cartão Riocard Mais habilitado Bilhete Único Intermunicipal e vinculado ao próprio CPF;

Trabalhadores sem carteira assinada ou sem renda também têm direito ao benefício.

Saiba como cadastrar o benefício do Bilhete Único Intermunicipal:

Para quem tem o cartão Vale-Transporte e não tem o BUI:

Os clientes devem procurar a empresa onde trabalham e solicitar o benefício.

Para quem não tem cartão Riocard Mais:

O caminho mais indicado é procurar uma das lojas Riocard Mais ou os postos de atendimento especial em estações da SuperVia.

Para o cliente que tem o cartão Expresso e não está cadastrado no sistema Riocard Mais e nem no BUI:

Abaixo, um breve resumo das etapas necessárias para o registro do benefício.

1) Entre no site da Riocard Mais. Em seguida, acesse a seção “Para você” e clique no menu “Cadastrar-se”.

2) Preencha o formulário com as informações exigidas (este é o seu cadastro no sistema Riocard Mais).

3) Associe o seu cartão Riocard Mais ao seu CPF.

4) Acesse o site www.riobilheteunico.com.br/declaracao e realize a declaração de renda para ter direito ao BUI.

5) Retorne ao site e entre com o seu login e senha na seção “Para você”. Depois, siga estas etapas: no menu, usuário> consulta e alteração> clique no seu nome> alterar> habilitar bilhete único> gravar.