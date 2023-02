A moto havia sido roubada pelo criminoso em junho do ano passado e foi apreendida depois que ele se envolveu em um acidente - Reprodução

Publicado 02/02/2023 13:31 | Atualizado 02/02/2023 15:10

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente em Niterói apreenderam, na última quarta-feira (1°), uma moto que era conduzida por um estelionatário, após um acidente em Piratininga, na Região Oceânica. O condutor, Rodrigo Santos Venerando, de 39 anos, detentor de 64 anotações criminais, foi socorrido ao Hospital Mário Monteiro, no mesmo bairro e levado à 81ª DP (Itaipú). Mesmo com a longa ficha, ele foi liberado após prestar depoimento. O veículo permaneceu na delegacia.



Segundo informações da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), uma equipe do programa foi acionada para verificar um acidente na esquina da Avenida Almirante Tamandaré com a Rua Maestro Eduardo Souto, na Praia de Piratininga e, ao chegar no local, encontrou apenas a moto, que constava como roubada.



Os policiais foram informados por pedestres que o condutor acidentado havia sido levado ao hospital por homens que estavam em um carro e foram até a unidade. No local, o criminoso recebeu cuidados médicos e foi encontrado pelos agentes. Depois de atendido, foi levado à delegacia



A moto foi roubada pelo criminoso em junho do ano passado, quando ele fingiu estar interessado em comprar o veículo e, ao pedir para fazer um teste, fugiu sem devolvê-lo ao vendedor. O caso foi registrado como estelionato.



O criminoso está em liberdade por causa de um habeas corpus emitido em janeiro e tem passagens também por violência doméstica, falsidade ideológica e associação criminosa.



Ainda de acordo com a pasta, em março do ano passado o estelionatário foi preso por aplicar o "golpe do empréstimo", no qual ele coagia as vítimas a pedir dinheiro emprestado em bancos e prometia que as parcelas seriam quitadas por sua empresa, e desaparecia sem pagar o valor combinado.



No sistema consultado pelos policiais do Segurança Presente, a moto, avaliada em quase R$ 55 mil pela tabela Fipe, constava como roubada, mas não no portal de segurança.

