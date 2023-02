Gustavo Diniz Frazão, de 22 anos, é procurado pela morte de Maria Eduarda - Divulgação

Publicado 02/02/2023 15:13 | Atualizado 02/02/2023 16:01

Rio – Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) identificaram e solicitaram a prisão temporária do homem suspeito de ter matado, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, a adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos.

De acordo com a Polícia Civil, diversas evidências indicam que Gustavo Diniz Frazão, de 22 anos, é o autor do crime. A conclusão foi alcançada após agentes terem trabalhado ininterruptamente por uma semana no caso.

O Ministério Público e Juízo da Vara Judicial de Maricá deferiu, nesta quarta-feira (1º), o mandado de prisão solicitado. A Polícia Civil segue trabalhando para descobrir o paradeiro de Gustavo, que é considerado foragido da Justiça.

A população pode ajudar na localização entrando em contato com o Disque Denúncia nos seguintes canais de atendimento:

- (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- Whatsapp: (21) 99973-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

O anonimato é garantido em todas as plataformas.



Relembre o caso

O corpo da adolescente Maria Eduarda foi encontrado na manhã desta segunda-feira (30) na Estrada dos Cajueiros, em Maricá. Ela estava desaparecida desde o dia 22 de janeiro.

Segundo informações, funcionários da Prefeitura trabalhavam na região quando sentiram um cheiro forte e encontraram o corpo, já em estado de decomposição. A Polícia Militar foi acionada e avisou os familiares da possibilidade de ser Maria Eduarda. A mãe foi até o local e reconheceu o corpo da filha pelas unhas e pela roupa usada ao desaparecer. De acordo com familiares, as duas pernas da jovem estavam quebradas.