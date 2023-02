Os pais do jogador Thyago Ramos de Oliveira, de 15 anos, uma das vítimas do acidente envolvendo o ônibus do Esporte Clube Vila Maria Helena - Pedro Ivo/Agência O DIA

Os pais do jogador Thyago Ramos de Oliveira, de 15 anos, uma das vítimas do acidente envolvendo o ônibus do Esporte Clube Vila Maria HelenaPedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 01/02/2023 14:24 | Atualizado 01/02/2023 15:49





O time voltava de uma competição na cidade de Ubaporanga, em Minas Gerais, onde foi campeão na categoria sub-18 e vice-campeão na sub-16. O torneio foi disputado no último final de semana e o Vila Maria Helena venceu no domingo (29).



Para a Cyntia Laís, mãe do Thiago, o filho hoje está com Deus e feliz por ter realizado o grande sonho de ser jogador de futebol.



"Thyago era um menino especial, que todo mundo amava. Desde pequeno era apaixonado por bola, e para honra e para glória do nosso Deus, porque a vontade é dele, eu sei que ele tá lá em cima muito feliz porque realizou o sonho dele. Apesar disso não tem como explicar essa dor, estava tudo certinho, ele estava vindo a caminho, falou comigo que estava muito feliz e de repente aconteceu isso. Eu falei com ele às seis horas e depois não tive mais resposta", lamentou. Rio - "Ele realizou o sonho dele, mesmo diante dessa tragédia veio com um troféu na mão". O desabafo é da mãe de Thyago Ramos de Oliveira, de 15 anos, uma das vítimas do acidente envolvendo o ônibus do Esporte Clube Vila Maria Helena , de Duque de Caxias, na Baixada. Ele foi enterrado nesta quarta-feira (1º) no Cemitério de Xerém, um dia depois dos sepultamentos de Andrey Viana da Costa, 15 anos, Kaylon da Silva Paixão, 13, Diogo Coutinho Marques, de 18.O time voltava de uma competição na cidade de Ubaporanga, em Minas Gerais, onde foi campeão na categoria sub-18 e vice-campeão na sub-16. O torneio foi disputado no último final de semana e o Vila Maria Helena venceu no domingo (29).Para a Cyntia Laís, mãe do Thiago, o filho hoje está com Deus e feliz por ter realizado o grande sonho de ser jogador de futebol."Thyago era um menino especial, que todo mundo amava. Desde pequeno era apaixonado por bola, e para honra e para glória do nosso Deus, porque a vontade é dele, eu sei que ele tá lá em cima muito feliz porque realizou o sonho dele. Apesar disso não tem como explicar essa dor, estava tudo certinho, ele estava vindo a caminho, falou comigo que estava muito feliz e de repente aconteceu isso. Eu falei com ele às seis horas e depois não tive mais resposta", lamentou.

fotogaleria



Durante o sepultamento, o padrasto Marcelo Borges reforçou que o enteado foi o que mais queria ser, jogador de futebol, e que fez dois gols na partida que consagrou o time campeão.



"Ele pelo menos foi o que mais gostava, era o sonho dele ser jogador e a gente estava sempre apoiando e infelizmente aconteceu essa tragédia. O que fica agora é muita saudade, e agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho, porque ele era uma pessoa muito amada, muito querida, um menino muito especial, obediente, amoroso, não guardava rancor de ninguém. Era um excelente filho, eu amo e sempre vou amar meu filho", disse. Durante o sepultamento, o padrasto Marcelo Borges reforçou que o enteado foi o que mais queria ser, jogador de futebol, e que fez dois gols na partida que consagrou o time campeão."Ele pelo menos foi o que mais gostava, era o sonho dele ser jogador e a gente estava sempre apoiando e infelizmente aconteceu essa tragédia. O que fica agora é muita saudade, e agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho, porque ele era uma pessoa muito amada, muito querida, um menino muito especial, obediente, amoroso, não guardava rancor de ninguém. Era um excelente filho, eu amo e sempre vou amar meu filho", disse.

Em homenagem ao adolescente, Cyntia e Marcelo usavam uma camisa com a foto de Thyago com o seguinte dizer: 'Ao nosso eterno rei da alta - TH"



Quem também esteve no enterro foi Milton de Souza , tio do Samuel Tomaz e do irmão Cristian, ambos de 15 anos e jogadores da base do Flamengo que morreram em um incêndio no Ninho do Urubu em 2019. Ele relatou que foi ao local prestar apoio a família por se solidarizar com a dor de perder um ente querido tão jovem.



"Eu conheci de perto essa dor no dia 8 de fevereiro de 2019 quando tomei conhecimento de um incêndio e o Samuel estava no meio daqueles dez meninos que morreram. Eu vi no jornal essa tragédia no ônibus, dos atletas e entre eles um professor de 18 anos, da base, que já tinha se levantado pra estar na frente desse monte de jovens e eu vim aqui dar um apoio a família em nome de todos as mães do Ninho do Urubu, eu vim em nome da minha irmã dá um apoio e uma palavra de conforto, porque é uma dor que não acaba, as pessoas podem esquecer, talvez o Flamengo esqueceu, mas nós não vamos esquecer. Esses meninos tinham um sonho, mesmo com dificuldade pra arrumar dinheiro pra viajar e pra arrumar material de trabalho. Eu sinto essa dor porque 8 de fevereiro vai fazer quatro anos do acidente do Ninho do Urubu e para mim é como se fosse ontem", comentou.



O fogo no Ninho do Urubu atingiu o alojamento onde dormiam os atletas da base do clube e 10 jogadores morreram.

fotogaleria



Sepultamentos



O enterro de Andrey ocorreu nesta terça (31) no Cemitério Nossa Senhora das Graças, conhecido como Tanque do Anil, em Duque de Caxias. Mais conhecido como Dreyzinho, ele mostrava em suas redes sociais a paixão pelo futebol e exibia, com orgulho, os troféus já conquistados. Em sua última publicação, o jovem postou uma foto segurando o troféu que o time ganhou no torneio em Ubaporanga, avisando que estava a caminho do Rio de Janeiro.

O enterro de Andrey ocorreu nesta terça (31) no Cemitério Nossa Senhora das Graças, conhecido como Tanque do Anil, em Duque de Caxias. Mais conhecido como Dreyzinho, ele mostrava em suas redes sociais a paixão pelo futebol e exibia, com orgulho, os troféus já conquistados. Em sua última publicação, o jovem postou uma foto segurando o troféu que o time ganhou no torneio em Ubaporanga, avisando que estava a caminho do Rio de Janeiro.

O corpo de Kaylon foi velado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Parque Paranhos, em Piabetá, no município de Magé, na Baixada Fluminense, onde ele morava com a família. Considerado uma das promessas do futebol da cidade, ele era conhecido por ser um adolescente feliz e que tinha o sonho de ser jogador profissional. O sepultamento ocorreu no Cemitério de Bongabá nesta terça (31).



A despedida a Diogo começou às 9h, em uma igreja evangélica de Santa Cruz da Serra, também em Duque de Caxias. Considerado uma referência para os jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena, a vítima integrava a comissão técnica do time e estava entre os responsáveis pelos meninos. Ele era profissional de Educação Física e trabalhava em uma equipe de preparação e formação de atletas.