Em sede policial, Guilherme confessou ter matado o amigo - Divulgação

Publicado 01/02/2023 15:51 | Atualizado 01/02/2023 16:02

Rio - Guilherme Pereira da Rocha foi preso nesta quarta-feira (1º) por matar um amigo de infância em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, recentemente, Guilherme resolveu romper a amizade depois que descobriu que o amigo estaria se relacionando com sua ex-mulher.



Motivado por ciúmes, no sábado passado (28), Guilherme aguardou o amigo, Luciano, sair de casa para emboscá-lo. Assim que conseguiu surpreendê-lo, atirou contra a vitima, que morreu na hora.

Na delegacia, Guilherme confessou ter matado Luciano e disse ter se desfeito da arma dentro da própria comunidade onde residia. Após a confissão, ele teve prisão decretada pelo Plantão Judiciário Noturno.



O preso permanece na especializada e será encaminhado para a audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.