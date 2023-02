REP Festival acontece neste fim de semana na Zona Oeste do Rio e reúne mais de 100 atrações - Olival Rodrigues / Divulgação

Publicado 10/02/2023 13:28

Rio - Com mais de 100 atrações, três palcos com programação simultânea e mais de 30 horas de shows, o Rep Festival acontece neste fim de semana, na Cidade do RAP, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, e terá um público estimado de 100 mil pessoas. Entre as atrações confirmadas estão: Matuê, L7nnon, Filipe Ret, Poze, Djonga, WC no Beat, Xamã, Baco Exu do Blues, Racionais, Emicida, Don L, Ludmilla e muito mais.

Uma das atrações deste sábado, WC no Beat exalta o evento em entrevista ao DIA. "O REP Festival, quem é carioca já sabe e conhece, é um evento que vem fortalecendo a cena do rap e da música como um todo. Estou muito feliz de estar fazendo parte disso. Pra nós que somos DJs, há uns três, quatro anos atrás, isso não existia, essa cena de visibilidade e espaço. O festival do tamanho que está, com essa magnitude de público e artistas no line, não tem como não ser incrível" diz.

Ele ainda adianta alguns detalhes de seu show. "Pra essa apresentação já estou trazendo um show totalmente novo, desde a performance, as músicas, iluminação, efeitos... Todo ano eu trago um show novo pro meu público e tenho certeza que quem estiver lá vai curtir muito! Pode ter certeza que WC no Beat vai tirar onda no REP Festival!", afirma WC, que se apresenta no mesmo dia de Matuê, Poze, Orochi, Djonga, Luccas Carlos, Iza, Cone Crew Diretoria, Cabelinho, TZ da Coronel, Flora Matos, Oriente, Poesia Acústica, PK e 3030.

Já domingo é a vez de L7nnon, Gloria Groove, Emicida, Baco Exu do Blues, Ludmilla, Papatinho, Marcelo D2, Xamã, BK e mais. Outros destaque do dia é a apresentação dos jovens do 'Crias da Música', que fazem show no Palco Filtr Experimenta. Com uma apresentação inédita, os nove artistas do projeto levarão ao palco suas composições que fazem parte do álbum que será lançado em breve, com produção dos crias DetonaCry e DJ Swag e do Dj Rennan da Penha. Os vocais são de Evy (The Voice Brasil 2022), MC Lizzie, Cesanne, Natalhão, Queenie, Shock, Skillo 22, Kami Mona e Taty Aleixo.

E quem não puder comparecer não precisa se preocupar: o festival será transmitido pelo aplicativo do Amazon Music e no canal do Amazon Music na Twitch.

'Segundo maior evento de música'

Fabricio Stofel, CEO do REP Festival, aponta o crescimento do evento. "O Rep Festival cresceu junto com a cena do Rap, juntos e misturados. Hoje o Rep Festival é o maior festival urbano do país e o segundo maior evento de música do Rio, atrás apenas do Rock in Rio, isso com um line 100% nacional. Receberemos jovens de todos os cantos do Rio e de mais de 840 municípios dos 26 estados brasileiros. O público pode esperar uma entrega linda da nossa produção e também dos mais de 100 artistas, que a cada ano investem em shows repleto de novidades em nossos palcos. Convocamos os jovens a virem de peito aberto e se jogarem no maior Rep Festival da história".

Como chegar



O público terá como opções o REP EXPRESS - ônibus circulares com saída da Barra da Tijuca e de Campo Grande direto para a Cidade do Rap, e os EXECUTIVOS - com embarque em mais de 30 pontos pelo Rio de Janeiro e diversas cidades do estado. Esses são os transportes recomendados para ida e volta do evento. Confira a lista completa e como adquirir os transfers no site oficial do REP Festival.



Confira o Line-up completo:

Sábado

Matuê e 30 Para Um

Teto WIU DJNox

Poze + Orochi & Mainstreet

Racionais

Djonga

Luccas Carlos convida Iza

Cone Crew Diretoria

Black Alien

Cabelinho

TZ da Coronel

Flora Matos

Marechal

Don L

Maneirinho

Sidoka

Costa Gold

WC no Beat feat Felp22 & Hyperanhas & MC TH

Major RD

Oriente

Tasha & Tracie

Kayblack & Caveirinha

Poesia Acústica

PK

3030

Japa

PL Quest

Cynthia Luz

BC Raff

Caio Luccas

Bielzin

Budah

Axa Rasta feat CJota

Sant

Reid & Welisson

Leozin

Azevedo

Dudu

Dnastv

MVK

Ebony

Flacko

Ike



Domingo

Filipe Ret & Nadamal

TZ da Coronel, Maneirinho, Caio Luccas, PJ Houdini, Anezzi, Dallas

L7nnon feat Gloria Groove

Emicida

Baco Exu do Blues

Ludmilla

Papatinho convida Marcelo D2

Xamã

BK

MC Rariel convida Don Juan & MC Ryan SP & MC Davi & MC Drika

Delacruz

Bin & Borges

Rashid

MD Chefe & Don Laike

Drik Barbosa

Vulgo FK e Kawe

Recayd Mod

Chefin

Oruam

Cacife Clandestino

Class A

Chris MC

N.i.n.a.

Froid

Lourena

Jovem Dex & Alee

Azzy

FBC

Mateca

Leall & Rock Danger

Veigh

Leviano

Mac Júlia

Kiaz

Raffe

Bairro 13

Anchietx

Paczin

Quebrada

Queer

Victin

Serviço:

REP Festival

Sábado e domingo, a partir das 14h

Local: Cidade do Rap

Endereço: Av. Dom João IV, após estação Mato Alto do BRT (continuação da Av das Américas, sentido Zona Oeste) - Guaratiba - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$200 (sábado) e R$130 (domingo)