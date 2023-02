Silvia Abravanel e a filha, Luana - Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2023 11:55 | Atualizado 10/02/2023 11:58

Rio - Silvia Abravanel, de 51 anos, usou as redes sociais, na quinta-feira, para celebrar os 25 anos de idade de sua primogênita, Luana. No Instagram, a filha de Silvio Santos escreveu um longo texto em homenagem à jovem, que nasceu com a síndrome de galactosemia - doença que impede o organismo de metabolizar açúcar e leite - e possui um déficit neurológico causado por problemas durante o parto.

"Há 25 anos, Deus me deu você de presente; o melhor! Obrigada, meu amor, minha filha, minha vida, por ser tão forte e ensinar a todos nós a valorizarmos a simplicidade da vida; as bênçãos de Deus", iniciou a apresentadora na legenda de diversos cliques de Luana.

"Te amo, Luka! Sou grata pela sua vida, sua saúde, seus sorrisos, sua alegria, sua perfeição. Deus te abençoe grandemente neste seu novo ano de vida. Te amo muito", finalizou Silvia, que ainda acrescentou as hashtags "minha fortaleza", "maior amor do universo" e "melhor sorriso".



Além de Luana, Silvia Abravanel também é mãe de Amanda, de 17 anos de idade.