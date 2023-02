Paolla Oliveira no último ensaio da Grande Rio, em Duque de Caxias - Paulo Tauil / AgNews

Paolla Oliveira no último ensaio da Grande Rio, em Duque de CaxiasPaulo Tauil / AgNews

Publicado 10/02/2023 08:58

Rio - Após mudar de visual, Paolla Oliveira , de 40 anos, mostrou que tem samba no pé ao participar do último ensaio da Grande Rio, realizado na noite de quinta-feira, em Duque de Caxias. A atriz, que é Rainha de Bateria da agremiação, chamou atenção ao usar um macacão branco com recortes estratégicos, repleto de brilhos.