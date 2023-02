Caio Castro e namorada posam em praia paradisíaca na Jamaica - Reprodução Internet

Caio Castro e namorada posam em praia paradisíaca na JamaicaReprodução Internet

Publicado 10/02/2023 19:39

Rio - Caio Castro e a namorada Daia de Paula posaram, nesta sexta-feira (10), em uma praia paradisíaca na Jamaica. O casal está viajando pelo país com um grupo de amigos e compartilham nas redes sociais registros dos pontos turísticos que visitam, como a casa de Bob Marley.

fotogaleria

A ex-bailarina do Faustão postou em seu Instagram um carrossel de fotos da praia, mostrando a paisagem, seu biquíni e cliques ao lado do ator. Na legenda, Daia escreveu apenas "Jamaica", e nos comentários, seus fãs e seguidores elogiaram o casal e a paisagem com recados como: "musos!", "Lindo lugar!", "Gata!", "Aii, e esse sorriso".

O casal assumiu o namoro em março de 2022 e viajou por outro lugares, no início deste ano, como Estados Unidos e Cuba ao lado de amigos.