Carol Peixinho aproveita manhã ensolarada no Rio de Janeiro Reprodução Internet

Publicado 10/02/2023 19:17

Rio - Carol Peixinho usou seu Instagram, nesta sexta-feira (10), para compartilhar cliques da manhã ensolarada que passou no Rio de Janeiro. Aproveitando o verão na Cidade Maravilhosa, a ex-BBB postou fotos mostrando o biquíni que usou, além de detalhes da piscina do hotel Copacabana Palace e da praia.

A empresária está hospedada no hotel para participar do Baile de Carnaval da Vogue, que acontece na noite desta sexta-feira (10). Na legenda da publicação escreveu: "Uma manhã pra chamar de minha", e complementou os registros em seu Story, mostrando o banho de mar que tomou na praia de Copacabana.

Nos comentários, fãs e seguidores se juntaram para elogiar a namorada de Thiaguinho com mensagens como: "Me conta aí, você sente muita dor nas costas? Porque carregar essa beleza toda não deve ser fácil", "tu é tão iluminada que fui abrir a foto e o pessoal do ônibus veio me perguntar que luz era essa", "Devia ser crime você postar essas fotos. Linda demais!!!", "Uma sereia maravilhosa" e "Que maravilhosa, Carolzinha"