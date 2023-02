Andressa Urach faz desabafo após encontrar seus pertences na rua, em meio à separação conturbada - Reprodução/YouTube/Instagram

Publicado 10/02/2023 19:04

Rio - Andressa Urach, de 35 anos, atualizou seus seguidores com um novo capítulo da separação conturbada de Thiago Lopes. Em vídeo publicado no YouTube, nesta sexta-feira, a modelo mostrou sua reação ao chegar em casa após viajar com o filho do ex-casal, Leon, de quatro meses, e encontrar seus pertences em sacos de lixo colocados na rua pelo ex-marido.

"Ainda bem que aqui na cidade de Arroio do Meio (no Rio Grande do Sul) as pessoas são decentes e não me roubaram. Aqui estão as minhas coisas na rua. O Thiago fez o favor de colocar na rua. E antes de eu viajar, eu tinha falado para ele que eu iria levar e ele não deixou, e agora simplesmente ele colocou as coisas na rua", relatou a ex-participante de "A Fazenda".

A famosa ainda desabafou: "Pra você ver o caráter de uma pessoa. Infelizmente, esse aí é o pai que eu escolhi para o meu filho. Triste realidade. Eu estou tão horrorizada, porque eu não tenho nem palavras para falar sobre sobre isso, sabe. Eu não tenho palavras", disse.

Thiago já havia compartilhado uma foto nos Stories do Instagram, mostrando as coisas de Andressa na rua: "A mulher imunda pensa que vai voltar pra casa", declarou ele, que afirma que a modelo teria voltado a se prostituir. Os dois estavam morando juntos mesmo depois de anunciarem que o casamento de idas e vindas chegou ao fim definitivamente, em dezembro do ano passado.