José Loreto aproveita primeiro dia na BahiaReprodução Internet

Publicado 15/02/2023 20:18

Rio - José Loreto usou seu Instagram, nesta quarta-feira (15), para compartilhar os registros do seu primeiro dia na Bahia. O ator está no estado para participar do trio elétrico de Ivete Sangalo, interpretando o cantor Lui Lorenzo, personagem da novela das sete da TV Globo, "Vai na fé".

O ator vai cantar os sucessos do artista da ficção na "Pipoca da Ivete", na cidade de Salvador, iniciando a cobertura do Carnaval Globeleza, da Rede Globo. José compartilhou um compilado de fotos na praia, aproveitando o dia de sol. Acompanhando os cliques, o ator escreveu na legenda: "Primeiro dia na Bahia!!! Axé!!!". Horas antes, o ex-namorado de Rafa Kalimann compartilhou um registro na rede social dentro de estúdio avisando que chegou ao estado baiano.

Nos comentários, José recebeu muitos elogios à atuação e ao seu corpo sarado, com recados de influenciadores como: "Meu deus.. tu é lindo né meu filho", "Que escândalo", "Todo lindo ele...", "um grande gostoso", "Homem, faz isso não... seus fã piram" e "Espetáculo!!!"