Mel Maia e MC Daniel se pronunciam após boatos de que o funkeiro teria traído a atrizReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2023 18:17

Rio - Mel Maia usou as redes sociais, nesta terça-feira, para se manifestar após surgirem boatos de que teria sido traída por MC Daniel. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a atriz de 18 anos apareceu ao lado do namorado em um carro, e debochou dos rumores que circulam na internet desde que um colunista expôs a suposta traição de um funkeiro, sem citar nomes.

"Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor", ironizou a artista, que está no ar como a Guida da novela "Vai na Fé", da TV Globo. Daniel ainda entrou na onda da namorada e fingiu uma expressão de aflição: "Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV para me explicar", brincou o cantor. Mel ainda chegou a dizer que terminaria o namoro e o funkeiro rebateu: "Quem ama perdoa".

Em seguida, a global ficou séria e mandou a real para as pessoas que estão alimentando os boatos de infidelidade: "Que solte o suposto vídeo. Deixem a gente em paz. Somos de verdade e aqui vocês não vão achar nenhuma sacanagem", declarou ela, citando um registro que seria a prova da suposta traição.

Daniel também usou seu perfil para rebater a acusação, publicando fotos ao lado da namorada. "Que Deus nos guarde de toda a maldade, minha metade. Nem aqui, nem na China. Nasci pobre e não burro", disparou o funkeiro.