Luciana Gimenez fez desabafo sobre o processo de reaprender a andar após fraturar a perna em acidente na neve - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez fez desabafo sobre o processo de reaprender a andar após fraturar a perna em acidente na neveReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2023 16:23

Rio - Luciana Gimenez atualizou os fãs, nesta quarta-feira, sobre sua recuperação após sofrer um acidente grave na neve, durante viagem aos Estados Unidos com os filhos. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a apresentadora de 53 anos contou que está reaprendendo a andar, depois de ficar cinco semanas sem usar a perna esquerda, que fraturou enquanto esquiava em Aspen.

fotogaleria

"Hoje, como vocês sabem, faz quase seis semanas que quebrei minha perna, uma fratura meio grave. E ontem, fui ao médico e tinha uma ideia... Porque o osso cola em três meses e eu tinha ideia que em seis, sete semanas, tiraria muleta e começaria a andar. E esse processo é lento, doloroso e tem que ter muita paciência. Aí, ontem, eu fui ao médico e ele olhou para a minha cara e falou: 'eu acho que você já está preparada'. Falei: 'como assim?' Ele falou: 'vou te mostrar uma coisa'", iniciou a ex-modelo.

Em seguida, Luciana compartilhou um vídeo feito durante a consulta, quando se emocionou após receber a notícia de que poderia dispensar as muletas para voltar a andar sozinha. "Isso foi o que aconteceu quando o médico falou para mim que eu poderia andar. Só que aí, até conseguir dar o primeiro passo, parece uma besteira... Porque a gente faz isso automaticamente, ninguém lembra como aprendeu andar", desabafou ela.

"Só que eu desaprendi, tem cinco semanas que eu não conseguia botar o pé no chão. Para dar o primeiro passo dá muito medo, tem um corpo estranho dentro da minha perna, tem parafuso. Olha, tem sido um aprendizado. Depois desse vídeo eu tive que fazer o que tinha que ser feito. Faz parte", afirmou. Depois, a apresentadora mostrou outro trecho da consulta, em que surgiu de pé e deu seus primeiros passos, com a ajuda do médico.

Luciana Gimenez passou por uma cirurgia de emergência, em janeiro deste ano, após se acidentar enquanto esquiava em Aspen, no estado americano do Colorado. A apresentadora do "Superpop" teve a perna esquerda imobilizada após fraturar o membro em quatro lugares diferentes. De acordo com a assessoria de imprensa da artista, Luciana estava em alta velocidade, em uma pista mais íngreme quando aconteceu o acidente.