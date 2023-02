Rihanna posa com seu filho de oito meses. A cantora ainda não revelou o nome da criança - Reprodução / Instagram Vogue

Rihanna posa com seu filho de oito meses. A cantora ainda não revelou o nome da criançaReprodução / Instagram Vogue

Publicado 15/02/2023 14:38 | Atualizado 15/02/2023 14:39

Rio - A cantora Rihanna e seu marido, o rappper A$AP, ilustram a capa da edição de março da "Vogue" britânica. A artista, que se apresentou recentemente no Super Bowl após anos longe dos palcos, postou as fotos no Instagram, nesta quarta-feira.

fotogaleria

Este é o primeiro ensaio da artista ao lado do filho, cujo nome ela ainda não revelou. O bebê tem oito meses de vida. No último domingo, durante sua apresentação no Super Bowl, Rihanna surpreendeu a todos com uma nova gravidez. A gestação foi confirmada pelos representantes da cantora.

Antes da nova gravidez, os fãs especulavam que Rihanna poderia anunciar uma nova turnê. A cantora estava afastada dos palcos desde 2016, quando rodou o mundo com a "Anti World Tour" e se apresentou em 75 países. Depois disso, Riri fez apenas mais uma performance, em 2018, no Grammy.