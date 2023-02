Rihanna volta aos palcos após 7 anos e revela gravidez em show no Super Bowl LVII

Rio - A cantora Rihanna se apresentou no Show do Intervalo durante o Super Bowl 57, que aconteceu em Glendale, no Arizona, na noite deste domingo. Depois de um hiato de sete anos, a artista fez a alegria dos fãs com uma performance recheada de sucessos.

Rihanna usou um look vermelho bem justinho, que deixou sua silhueta em destaque e levantou especulações sobre uma nova gravidez. Durante alguns momentos, a cantora acariciou a barriga, levando o público à loucura. E, depois de muita especulação, representantes da artista confirmaram para a "Rolling Stones", que ela está realmente esperando seu segundo filho.

Assim que Rihanna subiu ao palco, a hashtag "Ela está grávida" ficou em primeiro lugar nos tópicos mais comentados da plataforma. Riri já é mãe de um menino de oito meses, fruto do relacionamento com o rapper ASAP. O nome do bebê ainda não foi divulgado.

Esta foi a primeira vez que Rihanna se apresentou e voltou aos palcos desde 2016, quando lançou o álbum "Anti". Na ocasião, ela rodou por três continentes e fez 75 shows.

Vcs podem falar o que quiserem, mas gravidíssima ela entregou DEMAIS! Let the haters hate, ela não precisa de muito, ela é a RIHANNA pic.twitter.com/bhZsSP043t — Nina made Harry giggle (@finelineninab) February 13, 2023 Rihanna(gravidinha) INDEFINÍVEL,e teve funk brasileiro, pra quem critica vai a dica, cultura não é só o que você gosta pic.twitter.com/tVDnh5k9EZ —Jussara Silva (@Jussara32444988) February 13, 2023 Rihanna segue sendo uma Cantora espetacular. Foi lindo de se ver ela no Super Bowl! pic.twitter.com/pRoXDt41W4 — Prazer, sou Paulo Marcelo! (@soupaulomarcelo) February 13, 2023

Relatar erro