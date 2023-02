Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2023 22:52

Rio - Anitta anunciou que fará uma pausa sua carreira após cumprir sua agenda no Carnaval. No último domingo, a cantora de 29 anos realizou seu último show da temporada de "Ensaios da Anitta", que antecedem o bloco da Poderosa, no Rio de Janeiro, e falou sobre seus próximos passos.

"Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o Carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim", declarou a artista ao programa "A Hora da Venenosa", da RicTV, afiliada da Record no Paraná.

Anitta ainda foi questionada sobre os destinos que pretende visitar durante o período sabático: "Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi... Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora", afirmou ela, que ainda estará envolvida em projetos de atuação neste ano.

Recentemente, a cantora contou que precisou implementar mudanças na nova temporada de shows por um cuidado maior com a saúde: "Estou com acompanhamento médico porque não está muito fácil esse ano. Normalmente, faço isso com o pé nas costas, mas, esse ano, senti bem. Hoje acordei e percebi que não está fácil, não. Mas vamos lá", disse.