Adriana Galisteu resgata clique de quando estreou na Sapucaí, no Carnaval de 1997Reprodução

Publicado 14/02/2023 21:24

Rio - Adriane Galisteu usou as redes sociais, nesta terça-feira, para recordar o Carnaval de 1997, quando estreou na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Portela, aos 23 anos de idade. Em cliques publicados no Instagram, a apresentadora surge tampando os seios com penas azuis, que combinam com o acessório usado pela artista na cabeça.

"Sem make, sem filtro e sem top meu carnaval de 1997! Sapucaí, dia 19 e 20 estamos junto de novo!", declarou ela, que vai desfilar novamente com a escola de samba, que levará um enredo em comemoração pelo centenário da agremiação. Sheron Menezzes e Luiza Brunet, que também já desfilaram à frente da bateria portelense, são outros nomes convidados para cruzar a Avenida neste ano.

Nos comentários, Adriane recebeu uma chuva de elogios de fãs e amigos: "Uauuu", escreveu Sheron Menezzes. "Linda demais", disse Juliana Paes. "Não mudou quase nada! Ou melhor, está mais linda ainda", afirmou uma seguidora. "Maravilhosa demais", enfatizou outra internauta.

