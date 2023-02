Thiago Silva compartilha declaração para a esposa - Reprodução Internet

Thiago Silva compartilha declaração para a esposaReprodução Internet

Publicado 14/02/2023 20:08

Rio - Thiago Silva usou seu Instagram, nesta sexta-feira (14), para homenagear a esposa. O jogador da seleção brasileira de futebol aproveitou a comemoração do "Valentine's Day", dia dos namorados de alguns países do Hemisfério Norte, para compartilhar um compilado de fotos ao lado da amada, incluindo um registro do inicio do relacionamento de 17 anos.

fotogaleria

Na legenda, o jogador do Chelsea escreveu emocionado: "O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13:4-7 À minha eterna namorada @bellesilva , minha companheira de todas as horas, mãe maravilhosa, esposa amada, um 'happy valentine’s day', te amo"

Nos comentários, fãs do casal deixaram mensagens elogiando o relacionamento e desejando boas energias, em recados como: "Tão lindos", "Eu amo esse casal", "que amor", "Esse Casal é nota 1000, amo vocês!", "Sou fã , meus abençoados", "Thiago, família linda! Amo vocês". Os dois são pais de dois filhos, Isago, de 14 anos, e Iago, de dez, frutos de relacionamento de quase duas décadas.