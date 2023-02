Bárbara Coelho se refresca em dia de praia com irmão de Anitta

Rio - Bárbara Coelho tirou a tarde desta terça-feira para se refrescar com um banho de mar na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A apresentadora do "Esporte Espetacular" colocou o corpão pra jogo ao vestir um biquíni verde para renovar o bronzeado. A jornalista ainda estava acompanhada por Renan Machado, irmão da cantora Anitta, de quem é amiga.

Relatar erro