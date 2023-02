Carol Peixinho e Thiaguinho posam juntos após treino pesado - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2023 17:01 | Atualizado 14/02/2023 17:03

Rio - Carol Peixinho usou as redes sociais, na tarde desta terça-feira, para compartilhar uma foto tirada após uma sessão de exercícios com Thiaguinho. Em postagem no Instagram, a ex-BBB mostrou que os dois suaram a camisa durante o treino e deu sua opinião sobre a prática de atividades físicas com o namorado.

"Quem também ama treinar com o mozão?! Cuidar da saúde juntos é tudo de bom", declarou ela, na legenda da postagem. Nos comentários, fãs e amigos do casal elogiaram a dupla: "Perfeitos", disse Giovanna Lancellotti. "Casal com uma energia surreal!", escreveu uma seguidora. "Só não faço igual porque não tem mozão por aqui", brincou outra internauta.

