Thelma Assis e o marido com o cachorrinho Chico - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2023 15:59

Rio - Thelma Assis usou as redes sociais nesta terça-feira (14) para desabafar sobre a morte de Chico, seu cachorro de estimação. A apresentadora e campeã do "BBB 20" compartilhou uma série de registros ao lado do animalzinho e lamentou a perda.

fotogaleria "Hoje esse anjinho que abençoou nossas vidas teve que nos deixar. Tô fazendo esse post em homenagem ao meu Chico, ele era um membro da família, me acompanhava nas estradas até Sorocaba durante a residência médica, fazia companhia para o meu pai na sua luta contra o câncer, parceiro da minha mãe, influenciador digital ( fez várias publis e até comercial de TV)", iniciou a ex-BBB.

"Foi muito feliz! Como todo pet deve ser. Meu sentimento é de gratidão por todos os momentos e a toda equipe que cuidou dele. Uma perda bem dolorida, mas a vida é feita de momentos bons e também ruins e é por isso que é necessário VIVER. E é assim que vamos lembrar de você meu amorzinho: sempre vivo em nossos corações", concluiu.