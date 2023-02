Após ser vítima de assalto no Rio, Mel Maia diz que recuperou carro e celulares - Reprodução do Instagram

Publicado 14/02/2023 15:14

Rio - Após ser vítima de um assalto na madrugada desta terça-feira, Mel Maia avisou aos fãs que conseguiu recuperar o carro e os celulares que haviam sido levados pelos criminosos. A notícia foi dada pela atriz de 18 anos, que tá no elenco de "Vai na Fé", da TV Globo, através do Instagram Stories. No momento do roubo, ela estava acompanhada dos pais e do namorado, o cantor MC Daniel.

"Conseguimos recuperar. Somos muito abençoados, tenho que agradecer todos os dias por ser tão abençoada", escreveu ela na legenda de um vídeo. "Conseguimos recuperar. Somos muito abençoados, tenho que agradecer todos os dias por ser tão abençoada", escreveu ela na legenda de um vídeo.

Em seguida, Mel mostrou que estava dentro do carro do pai e ainda agradeceu a ajuda que recebeu de algumas pessoas. "A gente conseguiu recuperar o carro, a gente tá aqui dentro do carro do meu pai. Graças a Deus, a gente conseguiu recuperar os telefones também, tem dois com o Daniel. Recuperamos hoje pela manhã. Obrigada todo mundo mundo que ofereceu ajuda".