Ana Hickmann resgata cachorro em estradaReprodução do Instagram

Publicado 14/02/2023 12:26

Rio - Ana Hickmann, de 41 anos, deu um super exemplo e resgatou um cachorrinho abandonado em uma estrada. O momento foi compartilhado pelo marido da apresentadora, Alexandre Correa, no Instagram. O empresário se derreteu pela amada ao falar sobre a atitude dela.

"Faltando 48 horas para completarmos 25 anos de casados (bodas de prata), é impressionante como Ana Hickmann ainda consegue me surpreender com várias atitudes. Eu não sei como, mas ela viu um animal abandonado na estrada e me fez voltar para buscá-lo. Honestamente… eu queria ter algo a mais para dizer, mas ela me deixa sem palavras mesmo depois de tanto tempo juntos. Você não existe, Aninha!", escreveu ele.

No vídeo, Ana aparece pegando o animal em um ponto de ônibus, o enrolando em um casaco e, em seguida, entra no carro com ele nos braços. "Ele foi deixado para morrer aqui. Não vou deixar ele aqui. É um bebê ainda, está machucado". Em seguida, o casal levou o cachorro ao veterinário.

Os fãs, claro, elogiaram a apresentadora. "Que atitude. Ser humano maravilhoso", disse um. "Linda, maravilhosa e com uma alma linda. Sempre admirei ela e agora mais ainda", comentou outro. "O doguinho ficou quietinho, sabia que estava sendo resgatado por uma pessoa que cuidaria dele. Ana, você é um anjo", opinou uma terceira pessoa.