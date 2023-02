Malu Mader e Tony Bellotto - Victor Chapetta / Agnews

Malu Mader e Tony Bellotto Victor Chapetta / Agnews

Publicado 14/02/2023 10:48

Rio - Malu Mader, de 56 anos, e Tony Bellotto, de 62 anos, marcaram presença no lançamento do livro "A vida até parece uma festa: A história completa dos Titãs", que conta a história da banda, em uma livraria do shopping Leblon, na Zona Sul do Rio. Em raríssima aparição, os dois, que são casados há mais de 30 anos, ainda posaram juntinhos para fotos. Charles Gavin e Max Fromer, filho do músico Marcelo Fromer, que faleceu em 2021, também prestigiaram o evento.

fotogaleria

No livro, escrito por Hérica Marmo e Luiz André Alzer, os integrantes da formação original do Titãs, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Nando Reis, Arnaldo Antunes, Charles Gavin, Marcelo Fromer e Paulo Miklos são mostrados de forma transparente, com seus altos e baixos, em episódios repletos de diálogos e de bastidores nunca revelados. A obra ainda traz um caderno de fotos, com imagens raras e importantes da carreira da banda.