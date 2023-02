Iza se declara para Yuri Lima, com quem vive relacionamento amoroso - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2023 22:02

Rio - A cantora Iza, de 32 anos, encantou os seguidores, na noite desta terça-feira, ao compartilhar um vídeo rápido de Yuri Lima, com quem vive affair. No Valentine's Day, o Dia dos Namorados em países estrangeiros, a artista compartilhou o registro nos Stories do Instagram e se declarou para o jogador de futebol: "Saudade do 'valentine", escreveu.

O romance entre Iza e Yuri Lima se tornou público em janeiro, depois que o atleta postou uma foto em que posa abraçado com uma mulher. Fãs reconheceram a cantora apenas pela silhueta. "Estamos nos conhecendo", afirmou Yuri, que revelou ter ficado surpreso com a repercussão da imagem. "O que eu posso falar é que eu sou fã demais da Isabela", completou ele, que chegou a receber a artista em uma partida que jogo pelo time Mirassol contra o Palmeiras, no início deste mês.