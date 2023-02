Lore Improta publica desabafo divertido após Leo Santana conquistar a web com vídeo dançando o hit 'Zona de Perigo' - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2023 22:46

Rio - Lore Improta foi ao Instagram, na noite desta terça-feira, para comentar o sucesso que Leo Santana tem feito nas redes sociais com o hit "Zona de Perigo". Em vídeo publicado no Instagram, a dançarina falou sobre o "assédio" que o marido tem enfrentado desde que viralizou com um vídeo que dá show ao rebolar sem camisa enquanto reproduz a coreografia do single.

"Gente, eu estava calada esse tempo todo porque achei que iria ser passageiro, mas realmente está ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país. As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do país, vocês tem noção? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado?", começou a influenciadora, fingindo seriedade.

E sobrou até para Jojo Todynho, jogou uma cantada para o artista, dizendo que Leo "é uma tentação para todos nós". "Pois é, porque ninguém me respeita mais, gente, eu até tentei subir uma hashtag no Twitter, mas ninguém aderiu. Eu realmente preciso da ajuda de vocês minha gente. #LoreMereceRespeito, né, Jojo Todynho?", disparou ela.

"Mas, assim: super entendo, tá? Porque não é todo dia que um homão desses de dois metros de altura aparece desse jeito, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês. Porque antes, era só paisagem e comida. Tenho noção disso", brincou a famosa.

Lorena ainda fez questão de responder os homens, que também fizeram vídeos com suas reações ao viral do cantor: "Eu sei, deve ser muito difícil competir com um homem assim, então vim aqui deixar toda minha solidariedade para vocês", declarou. "Eu sei que isso destruiu vários casamentos, namoros, autoestima... Mas, se vocês precisarem de mim, eu estou aqui, gente. Mas quero saber que empatia é essa que vocês tanto falam, porque ninguém tem empatia comigo", continuou a artista.

"Eu precisava vir aqui desabafar, não costumo vir aqui fazer isso mas minha terapeuta falou que seria bom pra vocês terem um pouco mais de consideração comigo. Já que Carnaval tá aí, e eu sei que vai ter muito assédio, preciso me preparar psicologicamente pra isso. Agora, eu vou finalizar esse vídeo porque quem está, literalmente, na 'zona de perigo' sou eu, e eu vou aproveitar porque eu posso!", completou Lore, com muito bom humor, citando o título da canção que atingiu o topo das paradas nacionais recentemente.

Nos comentários, vários famosos reagiram ao vídeo publicado pela influenciadora: "Minha amiga, perdoa, porque é babado (risos). Amo vocês", disse Ivete Sangalo. "Sigo firme na dieta, sem deslizar", respondeu Jojo Todynho, após ser citada no "desabafo". E Regina Casé acrescentou: "É tanto carinho, tanta sororidade, tanta empatia que eu tenho por você que eu nem tenho ciúmes, amor! Divido ele contigo numa boa querida! Fica tranquila!", brincou a apresentadora.

Leo Santana e Lore Improta estão juntos desde 2017 e se casaram em fevereiro de 2021, após um relacionamento marcado por idas e vindas. Um mês depois, Lorena anunciou que estava grávida da primeira filha do casal, Liz, que nasceu em setembro do ano passado, em Salvador.

