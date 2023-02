Karoline Lima admite que pretende continuar realizando procedimentos estéticos - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2023 10:48

Rio - Karoline Lima, de 26 anos, usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para responder se realizaria ou não novos procedimentos estéticos. No Instagram, a influencer, que é ex-namorada do jogador de futebol Éder Militão, admitiu que adora a possibilidade de aderir novas técnicas de beleza e que por isso, não pretende parar de fazê-las.

"Adoro! Não sou planta para ser natural. Se bobear, nem planta é. Adoro uns babados, uma boquinha preenchidinha e um botox", brincou ela, que já realizou harmonização facial e enxerto nos glúteos.

Durante a interação com os seguidores, Karoline ainda relembrou as traições que afirma ter sofrido enquanto se relacionava com Militão. "Fazer o quê? Ninguém é ex-corno. Uma vez corno, para sempre corno. Você pode não estar mais naquela situação, mas não tem muito o que fazer. Vai ficar sofrendo? Leva esse título pra vida, essa faixa, essa coroa", disse, irônica.

Ao ser questionada sobre casamento, Karoline, que atualmente namora Gui Araújo, admitiu que pretende oficializar a união algum dia. "Não pela festa, nunca sonhei, mas pelo sentido do casamento. Por realmente estar com aquela pessoa, porque quero ter uma família com aquela pessoa. Mas só pela comemoração, não faço muita questão", explicou.