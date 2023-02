Rita Lee faz aparição rara em foto publicada pelo marido, Roberto de Carvalho - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2023 09:01

Rio - Após enfrentar um câncer de pulmão, que está em remissão desde abril, Rita Lee, de 75 anos, fez uma aparição rara através das redes sociais do marido, o músico Roberto de Carvalho, de 70 anos. Em um post romântico, o artista compartilhou um clique em que a eterna Rainha do Rock Brasileiro aparece com as madeixas curtinhas, vestindo um suéter de estampa tie dye e segurando uma caneca.

Na legenda da publicação, Roberto se limitou a acrescentar uma série de corações. Já nos comentários, fãs não pouparam elogios à cantora. "Uma lenda! Uma rainha!", afirmou um usuário. "A história de amor de vocês precisa virar filme. É a coisa mais linda que eu já vi", opinou outra. "Rita, obrigada por suas músicas que continuam fazendo a gente feliz!", declarou uma internauta.

Rita Lee e Roberto de Carvalho são casados há 26 anos, mas o relacionamento dos dois já tem mais de quatro décadas. Juntos, o casal tem três filhos: Roberto, Antônio e João.

