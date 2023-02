Isadora Ribeiro sensualiza de lingerie nas redes sociais e recebe elogios: ’Queremos onlyfans’ - Reprodução Internet

Publicado 14/02/2023 09:16

Rio - A atriz Isadora Ribeiro, de 57 anos, resolveu sensualizar nas redes sociais e postou algumas fotos em que aparece de lingerie. A artista aproveitou para escrever uma mensagem motivacional na legenda das imagens.

"Em todos os momentos, valorize as pessoas que você pode contar, mas principalmente conte com sua própria força, reveja a rota, lute e vença, você sempre poderá tentar quantas vezes for preciso. No final das contas, você descobrirá o quanto pode ser forte e tenaz em momentos de desafio, e ficará feliz ao se perceber com poder sobre sua própria existência", escreveu.

Isadora Ribeiro foi um símbolo sexual dos anos 90. A atriz, que foi capa da "Playboy" duas vezes, recebeu vários elogios nos comentários. "Queremos OnlyFans! Amei todas as fotos, principalmente a segunda", disse um admirador. "Cada dia mais linda", comentou outra pessoa. "Musa dos anos 80 em forma ainda, lindíssima", disse outro fã.