Cleo volta a manifestar apoio a Luana Piovani em meio à briga judicial com Pedro ScoobyReprodução/Instagram

Publicado 13/02/2023 20:48

Rio - Cleo foi aos Stories do Instagram, nesta segunda-feira, para reafirmar seu posicionamento a favor de Luana Piovani em meio a polêmicas com Pedro Scooby. Em vídeo, a atriz e cantora defendeu a amiga e cobrou mais atenção para a situação, após Luana surgir aos prantos em um novo desabafo sobre o processo movido pelo surfista envolvendo os filhos do ex-casal, Dom, Bem e Liz.

"Gente, cadê a pressão pública em cima do que está acontecendo com a Luana Piovani? Quantas mulheres não passam por isso? São tantos temas, usar um caso midiático para falar de outras mulheres que passam por coisas parecidas: processos irregulares em que os genitores dos seus filhos são tidos como tendo razão, o que se espera de homens e de mulheres, alienação parental", começou a filha de Gloria Pires e Fábio Jr.

A artista ainda destacou a amizade que tem com Luana e o fato de esta ter sido a primeira vez em que viu a loira chorar: "Eu conheço a Luana há tanto tempo e nunca a vi chorando. E ela está chorando nas redes sociais. Isso é muito sério", declarou. "A gente precisa falar sobre isso. Eu sei que é desagradável porque, no caso do genitor dos filhos dela, é um cara que conquistou muitos corações no Brasil. Ele é muito carismático, mas a gente precisa colocar as prioridades em seus lugares", completou Cleo.

Mais cedo, Luana compartilhou um desabafo em que disse se sentir amordaçada e apunhalada pelas costas, ao comentar o processo que Pedro Scooby move contra ela, após a atriz expor em suas redes sociais que o surfista não estava pagando o valor acordado para pensão dos filhos. "Apesar de ter bons advogados e ser bem assistida, quando um processo vai para as mãos de um juiz, está nas mãos de uma pessoa que não te conhece, não conhece a sua história. (...) Nós estamos falando de um país como Portugal, onde uma juíza manda uma mulher que foi agredida por seu companheiro ir jantar com ele", relatou.

"Estou achando que alguém realmente está querendo puxar o meu tapete. Estou falando de filho, de amor de mãe, de cuidado, de responsabilidade. Logo eu, a dona do circo. Me amarraram. Sabe aquele tronco de madeira que segura o ponto mais alto da lona do circo? Me amarraram ali e estão colocando fogo no circo. Mas eu creio em Deus acima de todas as coisas, Ele está me cuidando. Não é possível que isso não vai ter volta. Não é possível", destacou.

Por fim, Luana reforçou que acredita na justiça divina. "Enxugue as lágrimas. Eu confio muito na justiça divina, mas confesso que fico insegura com a justiça dos homens. Vamos ver qual surpresinha que vem na semana que vem. Vocês já sabem, quem puder, engrosse o coro".

Vale lembrar que Pedro e Luana tem trocado farpas através das redes sociais no último mês. Tudo começou quando a atriz revelou que estava sendo processada pelo ex-marido após ela expor que ele não estava pagando o valor acordado para pensão dos filhos. A apresentadora chegou a acusar o atleta de anexar fotos em que ela aparece nua nos documentos da ação judicial.

Scooby se irritou com as declarações da artista e decidiu se manifestar, no Instagram Stories. "É muito louco eu ter que vir aqui sempre e desmentir as coisas. Justamente por isso eu estou querendo judicializar tudo", destacou ele. Em seguida, o surfista negou ter enviado fotos de Luana nua ao juiz do caso e disse: "É mentira. O que tem é um print do perfil dela só para mostrar que ela se contradiz".