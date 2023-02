Rihanna se apresentou no Super Bowl LVII com remix de DJ Klean - Reprodução

Publicado 13/02/2023 17:28

Rio - A cantora Rihanna encerrou um hiato de sete anos, neste domingo, com sua apresentação no show do intervalo do Super Bowl LVII e surpreendeu ao utilizar o remix de funk do hit "Rude Boy". Autor da versão utilizada pela cantora, o DJ Klean comemorou a oportunidade de representar o Brasil no palco do evento esportivo mais importante dos Estados Unidos.

Segundo o baiano de 20 anos, a proposta foi feita pela equipe da artista no início deste ano. Até então, Ewerthon Carvalho Santos não sabia que a ideia era usar seu remix, lançado em 2020, na final do campeonato de futebol americano. "A gente não sabia ao certo o que ia rolar, mas pela data a gente tinha uma pequena noção de que poderia ser o Super Bowl, porque eles estavam muito apressados. Então a gente apostou, assistimos na hora e aconteceu, foi incrível", declarou ele, ao site 'Splash'.

"Eu tinha pra mim que poderia acontecer e poderia não acontecer. Mas, se houve um contato, se não rolasse o Super Bowl iria rolar alguma outra coisa. E, felizmente, rolou o Super Bowl. Foi muito louco. Realmente, é um evento gigantesco. Um 'comeback' (retorno, em inglês) da Rihanna com a minha música é algo que eu me orgulho bastante, porque ela está voltando aos palcos e eu tive um espaço nessa volta", completou DJ Klean.

Antes mesmo de chegar ao Super Bowl, a versão em funk de "Rude Boy" já havia chamado a atenção ao fazer sucesso no TikTok e chegou a ser compartilhada por outros grandes DJ's brasileiros. Publicado originalmente no YouTube, o vídeo conta com 5,6 milhões de reproduções na plataforma.



Confira o trecho da apresentação: