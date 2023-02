Mumuzinho - Divulgação

MumuzinhoDivulgação

Publicado 13/02/2023 16:27

Rio - Mumuzinho usou as redes sociais, neste domingo, para se defender das acusações de que teria se recusado a cantar em uma festa de formatura, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O cantor de 39 anos afirmou ter cancelado a apresentação exclusiva para formandos de Medicina por causa de problemas técnicos e se defendeu de ataques que recebeu em postagens recentes no Instagram.

fotogaleria

"Estava vendo os comentários no meu Instagram de pessoas que tenho certeza que devem ser uma minoria. Acho legal se informarem, a galera que deixou recado no meu Instagram falando que eu não quis subir no palco. Vocês acham? Eu no palco ali, anunciou para subir, vocês acham que eu não ia subir? Por qual motivo? A não ser que não tenha estrutura para fazer show", iniciou o sambista.

Em seguida, o artista contou detalhes da situação que motivou o cancelamento de seu show: "Estava lá, anunciou meu nome na abertura do show, o gerador parou, queimou uma mesa de PA (controle de som) e de luz... Como sobe (no palco) sem nada? O triste é que vim aqui falar com vocês, me coloquei à disposição, mas ninguém da equipe que fez a festa da formatura falou nada... O erro não foi meu. Foi da produção de não ter colocado dois geradores para aguentar a estrutura", afirmou.

"Vim aqui falar para todos os formandos de Medicina que fui impedido de fazer um show, fiquei muito triste. Não aconteceu o show devido a um problema técnico. Ligaram tudo em um gerador só. Mesmo assim, eu estava lá esperando para poder fazer o show", continuou Mumuzinho. "Nunca vivi isso de estar em cima do palco, todo mundo esperando para cantar. Alguém errou. Eu estava lá pronto com a minha banda e equipe", garantiu o cantor.

Antes de finalizar, ele ainda se colocou sua agenda à disposição para marcar outro show para os formandos como forma de compensação. "Gostaria de propor à comissão arrumar uma casa, que eu vou fazer esse show. Vocês não vão perder esse show. Quero fazer show particular e fechado para que vocês possam comemorar. Formatura é um momento único, que a gente agradece a Deus por todos os anos vividos. Vamos ver uma data. A gente vai fazer o show. Vocês merecem. Estou fazendo isso em respeito a todos os formandos que estavam lá. Minha equipe vai entrar em contato com vocês", declarou Mumuzinho.