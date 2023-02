Ratinho comemora sucesso de cirurgia no joelho - Reprodução/Instagram

Ratinho comemora sucesso de cirurgia no joelho

Publicado 13/02/2023 19:05

Rio - Carlos Roberto Massa, o Ratinho, foi internado para se submeter a uma cirurgia no joelho, segundo o próprio apresentador de 66 anos revelou em postagem no Instagram, nesta segunda-feira. O comunicador explicou que passou pelo procedimento para conseguir andar com mais tranquilidade e celebrou o sucesso da intervenção.

"Hoje, segunda-feira começou assim… Cirurgia no joelho para andar na linha. Chega de mancar. Aproveitando, informo a todos que a cirugia foi ótima! Já estou no quarto apenas aguardando uns dias pra voltar pra casa, mas nada demais. Tudo cuidado pós-cirúrgico de praxe. Estou ótimo!", declarou Ratinho, que recebeu mensagens de carinho de famosos como Maraisa, Evaristo Costa e Simony.

