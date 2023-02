Biah Rodrigues realizou procedimento para reduzir tamanho da testa - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2023 16:58

Rio - Biah Rodrigues usou o Instagram Stories para contar que realizou um procedimento cirúrgico para reduzir 2 centímetros da testa. A influenciadora surgiu com uma faixa na cabeça e aproveitou para explicar os detalhes da mudança de visual.

"Sempre me incomodei com a minha testa, mas eu não sabia que poderia dar um jeitinho nela, até descobrir a cirurgia, pesquisei bastante, até achar o médico em que eu me sentisse totalmente confiante! Cogitei fazer em um período, orei por isso, não senti paz e não fiz! Aí um tempo depois voltei a orar, senti paz, me programei e fiz!", relatou.

A influenciadora revelou a motivação para realizar o procedimento e aconselhou os seguidores que não busquem a perfeição. "Mexi na cara não, gente. Continuo a mesma, tá? Nada mudou. Sou 100% satisfeita com meu rosto, nada que me incomoda. Minhas orelhas não me incomodam, vocês cogitaram ser minhas orelhas. O lance é que não é que eu tinha entradinha, eu tinha a testa grande mesmo. Fui lá e diminuí a testa, gente. Eu diminuí a minha testa, acho que foi um centímetro e meio ou foi dois, vou até ver com o médico qual foi ao certo. Mas é isso, diminuí a testa, só isso, não mexi em nada. Não estou incentivando a prática da cirurgia plástica, da perfeição. Era algo que me incomodava, não incomodava as pessoas. Fiz para mim. Fez diferença para mim, eu fiz para mim. O resultado foi para mim. Foi tão satisfatório, foi tão maravilhoso, libertador. Sério, eu me sinto bem."