De biquíni, Deborah Secco exibe o corpo escultural em praia do Rio

Rio - Deborah Secco aproveitou o dia ensolarado desta segunda-feira para ir à praia. Acompanhada do marido, Hugo Moura, a atriz de 42 anos renovou o bronzeado nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De biquíni fio-dental, a artista também se refrescou no mar e exibiu o corpo escultural. Antes de sair da água, a mamãe de Maria Flor, de sete anos, deu uma ajeitadinha no traje de banho.

E por falar em Deborah, ela deu o que falar no Baile da Vogue, que aconteceu na última sexta-feira, em um hotel de luxo da Zona Sul do Rio. A atriz usou um look inspirado em Bruna Surfistinha, uma de suas personagens mais marcantes, no evento. A produção contava com um short bem curtinho e estrelas nos seios.

