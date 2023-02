Mel Maia tatua a inicial do nome do namorado no dedo - Reprodução do Instagram

Mel Maia tatua a inicial do nome do namorado no dedoReprodução do Instagram

Publicado 13/02/2023 13:18

Rio - Mel Maia, de 18 anos, deu uma prova de amor para o namorado, MC Daniel. A atriz, que está no ar em "Vai na Fé", da TV Globo, tatuou inicial do nome do amado, a letra D, em seu dedo anelar. O funkeiro mostrou o resultado através do Instagram Stories, neste domingo.

fotogaleria

"Cadê a sua tatuagem nova, amor?", perguntou ele. "Ah não, vou mostrar nos meus stories. Então me marca, para eu repostar", rebateu Mel, mostrando a tatuagem. Ele, então, brincou: "Agora vou fazer uma tatuagem dela na minha testa".