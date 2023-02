Jessie J revela sexo de seu bebê - Reprodução / Instagram

Jessie J revela sexo de seu bebêReprodução / Instagram

Publicado 11/02/2023 21:30

Rio - Jessie J, de 34 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para revelar aos fãs o sexo de seu primeiro filho com o jogador de basquete Chanan Colman. No Instagram, ela falou sobre a criança na legenda de um vídeo, onde aparece cantando um trecho de sua nova canção, cujo o nome ainda não foi revelado.

fotogaleria

"Desde que escrevi essa música, toda vez que toco ou canto, o bebê mexe muito... Então, acho que essa faixa é especial. Ah, inclusive, eu vou ter um menino", escreveu a artista, que não revelou o título da música ou a data de lançamento.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para elogiar Jessie. "Está ainda mais linda com este bebê na barriga", opinou uma. "Fiquei emocionada com esse vídeo", admitiu outra. "Que esse príncipe venha cheio de saúde!", desejou uma terceira. "Mãe de menino!", comemorou um usuário.