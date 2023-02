Dira Paes posa ao lado da mãe e os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2023 19:57

Rio - Dira Paes, de 53 anos, usou as redes sociais, na sexta-feira, para compartilhar um clique raro, onde aparece ao lado da mãe, Flor Paes e dos filhos, Inácio, de 14 anos e Martin, de 6, frutos de seu relacionamento com Pablo Baião. No Instagram, a atriz ainda garantiu elogios dos seguidores nos comentários da publicação.

"Visita da mamãe, mimos pra todo mundo", escreveu a atriz na legenda do registro em que os quatro aparecem sorridentes.

Nos comentários, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho à família da artista. "Família linda", escreveu uma internauta. "Olhar tão lindo! Sorriso de afeto!", elogiou outra, referindo-se à mãe de Dira. "No chamego com a mamãe", pontuou uma seguidora.