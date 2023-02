Pedro Scooby faz tatuagem em homenagem à filha, Aurora - Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2023 18:58

Rio - Pedro Scooby, de 34 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para compartilhar com os seguidores a tatuagem feita em homenagem à sua filha caçula, Aurora, de 1 mês de vida, fruto de seu relacionamento com a modelo Cintia Dicker. No Instagram, o surfista aproveitou para mostrar o resultado do desenho, que carrega o nome da bebê.

"Hoje vai ser a Autora que vai ficar marcada também", contou ele, que já tem os nomes dos filhos Dom, de 10 anos e os gêmeos Bem e Liz, de 7 — frutos do antigo casamento com Luana Piovani, de quem se divorciou em 2019 — tatuados no peito.