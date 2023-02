Nanda Costa registrou ida à praia com as filhas gêmeas, Kim e Tiê - Reprodução/Instagram

Nanda Costa registrou ida à praia com as filhas gêmeas, Kim e TiêReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2023 22:42

Rio - Nanda Costa usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar as fotos tiradas em uma ida à praia com as filhas, Kim e Tiê, de um ano, frutos do casamento com a percussionista Lan Lanh. Em postagem no Instagram, a atriz mostrou as gêmeas animadas com o passeio e ainda se derreteu pelas herdeiras: "Musinhas do verão ou gatas extraordinárias?", escreveu ela, na legenda da postagem.

fotogaleria

E a mulher da artista também fez questão de comentar a publicação: "Fabulosas", disse Lan. "Num guento", comentou Carol Castro. "Fofurisse demais", declarou uma seguidora. "Que sorriso mais gostoso", acrescentou outra internauta.

Também teve quem apontasse a semelhança das gêmeas com a global: "É impressão minha ou as duas menininhas são a cara da Nanda?", perguntou uma pessoa. "Sua cópia até o sorriso, que fofura", apontou mais uma usuária. "Muito lindas", elogiou outra fã.

Confira: