Tamy Contro espera o segundo filho com Projota - Reprodução/Instagram

Tamy Contro espera o segundo filho com ProjotaReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2023 19:46

Rio - Tamy Contro usou as redes sociais nesta sexta-feira (10) para mostrar a barriguinha da segunda gravidez. A influenciadora é casada com Projota, com quem tem Marieva, de 3 anos, e agora espera um menino que se chamará Otto.

fotogaleria Nos cliques, Tamy Contro apareceu usando uma lingerie preta que destacou a barriguinha. "Eu e ele", escreveu na legenda da publicação. A esposa de Projota ganhou muitos elogios dos seguidores.

"Tamy, você já é linda, mas grávida tem uma luz incrível e fica muito mais maravilhosa!", afirmou um internauta. "Perfeita demais", elogiou outro. "Que perfeição essas fotos", disse um terceiro.