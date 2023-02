Maria Guilhermina, aos sete meses, passa por problemas de respiração e deglutição após cirurgias - Reprodução Internet

Maria Guilhermina, aos sete meses, passa por problemas de respiração e deglutição após cirurgiasReprodução Internet

Publicado 10/02/2023 18:02

Rio - Leticia Cazarré usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (10), para atualizar seus seguidores do estado de saúde da sua filha caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com a anomalia de Ebstein, condição rara no coração. A pequena de sete meses foi liberada para seguir o tratamento em casa, mas a mãe compartilhou em seu Instagram os desafios da nova fase da filha.

A jornalista explicou que as diversas cirurgias pelas quais a bebê passou resultaram em lesões neurológicas, afetando funções básicas do corpo como engolir. Na legenda, Leticia escreveu: "Nossa fono do coração @fono.kids nos avisou que essa é a semana de conscientização sobre alimentação alternativa, e nós não poderíamos deixar de falar que a Maria Guilhermina se alimenta por sonda porque ainda está reaprendendo a deglutir. As lesões neurológicas que resultaram de intercorrências e cirurgias prejudicaram várias funções básicas do seu desenvolvimento, como a respiração e a deglutição. Graças a Deus e à medicina, a vidinha dela pode seguir adiante com a ajuda da traqueostomia e da gastrostomia. Com muita fono e fisioterapia, ela tem se recuperado e logo, logo, vai estar fazendo tudo isso sozinha, se Deus quiser! Mas por enquanto, nós damos graças e nos orgulhamos imensamente dessa bebezinha que lutou muito para chegar até aqui e que todos os dias nos ensina a amar mais a vida!"

Nos comentários, fãs e seguidores deixaram mensagens de apoio e forças para a pequena, com recados como: "É isso, nunca desistam. Minha filha tem gastro desde os 8 meses e hoje se alimenta de comida pastosa. É muito amor por elas", "Ain!!!! É lindinha demais!!!! E quem resiste à essa linguinha de fora?!?!", "Ah esse língua titia? Esses cílios naturalmente lindos, desenhada por Deus, Filhotinha de Nossa Senhora! É tanta lindeza papai do céu", "E com fé em Deus Maria Guilhermina só terá mais e mais avanços. " e "Ela está cada dia mais linda obrigada Le por nos ensinar tanto".