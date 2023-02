Fiorella Mattheis comemora 35 anos dando banho em sua cachorra - Reprodução Internet

Fiorella Mattheis comemora 35 anos dando banho em sua cachorraReprodução Internet

Publicado 10/02/2023 16:44

Rio - Fiorella Mattheis completa, nesta sexta-feira (10), seus 35 anos e está na reta final da sua gravidez. A atriz é casada com Roberto Marinho Neto, desde 2021, e o casal espera o primeiro filho da relação, Roberto. Durante seu aniversário, a artista compartilhou registros de como passou seu dia, dando banho em sua cachorra, a rottweiler Gaia.

fotogaleria

A atriz mostrou em seu Story o momento em família e brincou escrevendo: "Fiorella o que você fez no seu aniversário?" ironizando a programação do dia, e respondeu: "Banho com beijos". Mostrando a barriga de nove meses, Fiorella compartilhou o clique do bolo de aniversário caseiro que ganhou: "home made", escreveu na imagem