Ary Fontoura se fantasia de borboletaReprodução do Instagram

Publicado 10/02/2023 14:37

Rio - Ary Fontoura, de 90 anos, divertiu os internautas ao surgir fantasiado de borboleta em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira. O ator usará o look, que tem direito a arquinho, asinhas e saia de tule, para curtir um bloco de carnaval. "Nossa fiquei muito sensual (risos). E vocês já estão prontos? A felicidade mora aqui", escreveu o veterano da TV na legenda da publicação.

No vídeo, ele ainda tira sarro da situação: "Me convidaram para desfilar em um bloco de rua. Disseram que iam mandar a roupa. Olha a roupa que mandaram. Como é que uma pessoa de 90 anos vai sair desse jeito? Se bem que fantasiado de borboleta, quem é que vai me reconhecer?".

Como era de se esperar, vários amigos famosos de Ary se manifestaram através dos comentários: "Também quero", disse Cleo. "Você está pronto para todos os blocos e também para a Sapucaí", afirmou Eri Johnson. "Você é incrível! O melhor da internet!", destacou Caio Blat. "Que felicidade contagiante!", apontou Roberta Campos. "Borboleta linda e vermelha!", opinou Elizabeth Savalla.

Os internautas também elogiaram o ator. "Se eu envelhecer com esse espírito do Ary estou no céu", comentou um. "O famoso sexy sem ser vulgar! Sensacional", disse outro. "Você é inspiração de vida... Beijos e voa borboleta. Muita vida para você", desejou uma terceira pessoa.







