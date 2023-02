Virginia Fonseca se desculpa por não atender todos os fãs que compraram seus cosméticos - Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2023 13:35

Rio - Virginia Fonseca, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para esclarecer uma polêmica com os fãs. A influenciadora, que havia distribuído senhas para aqueles que comprassem seu cosmético recém-lançado, mas foi embora do evento antes de falar com todos que estavam na fila, surgiu no Instagram para explicar o episódio e prometer um novo encontro com o público.

"Não sei o que aconteceu. Visualmente a fila tinha acabado. Perguntei 'Já acabou?', e falaram 'Já'. Para mim, eu tinha tirado foto com todo mundo. Só estou aqui para pedir desculpa, perdão. Fiquei sabendo que a nossa equipe vai entrar em contato com todo mundo que não conseguiu fazer a foto e vai oferecer um perfume ou o estorno da compra. Mil perdões, do fundo do meu coração. Se eu soubesse que tinha mais pessoas com senha, eu ficaria lá", afirmou ela, que acrescentou na legenda: "Erramos feio, estou mal pra caramba".



Virginia também deu orientações para o reencontro, que ocorrerá em um shopping de São Paulo. "Por favor, fiquem na fila com a senha na mão para não acontecer isso de novo. Vou estar lá de novo para fazer foto com vocês que não conseguiram. Odeio esse sentimento, odeio ficar triste", desabafou.