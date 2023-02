Ludmilla gasta quase R$130 mil em ingressos para turnê de Beyoncé - Reprodução do Instagram

Ludmilla gasta quase R$130 mil em ingressos para turnê de BeyoncéReprodução do Instagram

Publicado 10/02/2023 11:50

Rio - Ludmilla, de 27 anos, não economizou na hora de comprar os ingressos para assistir a nova turnê de Beyoncé, "Renaissance World Tour". A cantora gastou quase R$ 130 mil para conferir sete apresentações da diva norte-americana, sem contar com as passagens aéreas e hospedagens. A revelação foi feita pela mulher de Brunna Gonçalves no Instagram Stories, na noite desta quinta-feira.

"Trabalhei para isso. Minha casa e eu serviremos a você. Te amo", escreveu Lud, que é fã declarada de Beyoncé e chegou a usar o nome da cantora no início de sua carreira.

Os internautas, claro, reagiram ao valor gasto pela funkeira. Uns até brincaram que Ludmilla aumentaria o valor do ingresso de seus shows para minimizar o prejuízo. Confira!

Ludmilla gastou 130 mil em ingressos pro show da beyoncé, faria o mesmo se tivesse dinheiro pic.twitter.com/hUDwajjhIb — felipe (@flipeouza) February 10, 2023

@ludmilla sorteia um ingresso pro show da beyoncé muié te imploro pic.twitter.com/co9U9Rw7qa — Kauan (@kau_putz) February 10, 2023

Ludmilla vai descontar essa grana que tá gastando nos shows da Beyoncé em cima da gente com os ingressos do numanice de 2023 ... espia e ela sabe q a gente reclama,mas esgota tudo mesmo assim pic.twitter.com/XbysXTMLt0 — Analua (@AnaluaMinaj) February 10, 2023

Ludmilla pagou mais de 120mil em ingressos para a #RENAISSANCEWorldTour da Beyoncé



ME LEVA JUNTO LUD @Ludmilla pic.twitter.com/qp2TOhv2w6 — Erik Carter | 32x GRAMMYs (@erickhive) February 10, 2023