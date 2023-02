Virgínia Fonseca posa para fotos com fãs após polêmica em evento - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2023 22:07 | Atualizado 10/02/2023 22:16

Rio - Virgínia Fonseca esteve em um shopping de São Paulo, na noite desta sexta-feira, para tirar fotos com fãs após uma polêmica recente. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou vídeos do encontro, que aconteceu após a famosa deixar de atender parte dos admiradores que foram ao evento de inauguração de um novo quiosque de sua marca.

"Sumidinha por um motivo muito bom, aqui no shopping atendendo a galera. Gratidão por todas as coisas", escreveu ela, na legenda dos registros que compartilhou em suas redes sociais. Durante o evento, a mulher de Zé Felipe interagiu rapidamente com os fãs e tirou fotos na frente de um painel.

O reencontro havia sido prometido por Virgínia, nesta quinta-feira, depois de esclarecer a polêmica que movimentou a web. A loira se explicou após deixar um evento antes de falar com todos os fãs que compraram produtos de sua marca de cosméticos e receberam uma senha para conhecer a influenciadora.

"Não sei o que aconteceu. Visualmente a fila tinha acabado. Perguntei 'Já acabou?', e falaram 'Já'. Para mim, eu tinha tirado foto com todo mundo. Só estou aqui para pedir desculpa, perdão. Fiquei sabendo que a nossa equipe vai entrar em contato com todo mundo que não conseguiu fazer a foto e vai oferecer um perfume ou o estorno da compra. Mil perdões, do fundo do meu coração. Se eu soubesse que tinha mais pessoas com senha, eu ficaria lá", afirmou ela.